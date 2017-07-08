В аптеках станет меньше лекарств от сердца – уже подписан запрет на реализацию
В Украине запретили продажу популярного сердечного препарата, об этом пишет dostyp.com.ua. Речь идет о том, что Государственная служба Украины по контролю качества лекарственных средств запретила реализацию и применение серии сердечно-сосудистого препарата “Корвазан”.
Поводом для введения запрета стал тот факт, что на упаковке неправильно указанную дозировку: вместо “25 мг” обозначено “12,5”. Это означает, что пациент рискует получить двойную дозу действующего вещества (карведилол).
Речь идет о препарат серии 156226 – таблетки “Корвазан №30” производства ПАО “Киевмедпрепарат”, который применяется при гипертензии, хронической стенокардии и сердечной недостаточности. Этот препарат должен быть изъят из обращения путем
уничтожения или возвращения производителю, предупреждают специалисты.