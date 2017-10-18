В апреле в семье принца Уильяма родится третий ребенок
2017-10-18 14:27
В апреле в семье принца Уильяма родится третий ребенок
В апреле у него с герцогиней Кембриджской (Кейт Миддлтон) должен родиться третий ребенок.
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Принц Уильям является вторым по очереди наследником престола Великобритании, передает Rus.Media. В апреле у него с герцогиней Кембриджской (Кейт Миддлтон) должен родиться третий ребенок.
Такие данные предоставила канцелярия Кенсингтонского дворца. Эта информация пополнение в знатной семье уже не первая. Как только начался сентябрь, это же источник обнародовал всему миру данные, что в королевской чете ожидают появление на свет третьего ребенка. В то же время, тогда не раскрывалось, когда венценосный малыш сможет появиться на свет.
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская уже имеют двух детей. Старшим из них и, следовательно, третьим претендентом на корону после своего отца, – принц Джордж, которому сейчас 4 года.
Следующей «в очереди» есть дочь этой пары, которую нарекли именем Шарлотта. Ей сейчас только 2 года. Третий малыш будет следующим претендентом на наследование трона.
Таким образом, принц Гарри, который является младшим братом Уильяма, может, практически, попрощаться со своими претензиями на занятие трона королей Великобритании.
Предыдущих принца и принцессы Великобритании Кейт Миддлтон родила в частном отделении лондонской клиники, которая носит имя Святой Марии. Предполагается, третий ее ребенок будет рожден там же, если только герцогиня не предоставит роды на дому.