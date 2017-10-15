В Apple хотят воплотить самый большой кошмар Джобса
2017-10-15 19:35
В Apple хотят воплотить самый большой кошмар Джобса
Рисовать и оставлять пометки на экране смартфона – технология, которая понемногу отошла в прошлое и за последние несколько лет неоднократно подвергалась критике со стороны специалистов
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Но несмотря на это в компании Apple рассматривают такой вариант: они планируют вернуть стилус в свои гаджеты уже до 2019 года. Аргументируют это тем, что якобы Apple Pencil может составить существенную конкуренцию новым разработкам Samsung, включая Galaxy Note, которые пока что в приоритете на рынке, передает Rus.Media.
Устройство будет базироваться на электромагнитной резонансной технологии и суперконденсаторах – то есть, станет более похожим внешне на привычную для нас ручку и возможно несколько дешевле.
Оснастят новую линейку смартфонов также функциями рукописного ввода и электронного пера, но для этого инженерам еще предстоит доработать многие детали, в первую очередь – улучшить работу процессора.
К слову, против таких изменений всегда выступал даже сам Стив Джобс – он был категорически настроен относительно стилуса. Именно поэтому агитировал за “независимый” сенсор, который считал более удобным в использовании.