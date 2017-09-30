В АП рассказали, какие преимущества даст законопроект “О реинтеграции Донбасса”
2017-09-29 18:31
В АП рассказали, какие преимущества даст законопроект “О реинтеграции Донбасса”
Соответствующий проект документа введет такое понятие, как “российская оккупационная власть”. Проект закона должен усилить позиции Украины в Международном суде ООН.
СМИ со ссылкой на данные источников в АП сообщили о том, что законопроект “О реинтеграции Донбасса” введет в украинское законодательство понятие “российская оккупационная власть”, передает Rus.Media.
Кроме введения этого термина, украинская сторона констатирует, что официальный Киев отныне не несет абсолютно никакой ответственности за действия оккупационной власти РФ на подконтрольных последнее территориях и не признает все документы, принятые властями России и фейковых псевдореспублик.
Проект закона должен подать президент Порошенко, причем в статусе неотложного.
Также подчеркивается, что после консультаций с иностранными партнерами, в том числе со странами-участницами “нормандского формата” и США, в законопроект внесли изменения: документ законодательно закрепит статус РФ как государства-агрессора, а АТО будет заменена новым режимом, которого пока нет в украинском законодательстве.
Ожидается, что принятие упомянутого документа усилит позиции Украины в Международном суде ООН и поможет в согласовании нужного нашей стране формата миротворческой операции.
“Базовый принцип миротворческих операций ООН – беспристрастность. И мы сможем требовать отсутствия россиян в составе миротворческой миссии, если РФ будет признана страной-агрессором”, – утверждает источник в АП.