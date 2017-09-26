В АП озвучили степень готовности закона о реинтеграции Донбасса
2017-09-26 19:42
В АП озвучили степень готовности закона о реинтеграции Донбасса
Этот проект является важным в контексте возможного развертывания миротворческой миссии на Донбассе.
Законопроект о реинтеграции Донбасса «практически готов» и отвечает обязательствам Украины в соответствии с Минскими соглашениями, передает Rus.Media.
Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.
«Законопроект практически готов, мы провели консультации с ключевыми партнерами, поэтому для них это не является сюрпризом. Этот проект является важным в контексте возможного развертывания миротворческой миссии на Донбассе, поскольку мы не хотим, чтобы Россия участвовала в этих операциях. Мы должны на законодательном уровне закрепить этот процесс. Я считаю, что он должен быть представлен и в парламенте, и как можно быстрее проголосован», – сказал он.
Елисеев отметил, что законопроект соответствует обязательствам Украины Минскими соглашениями и поможет в политико-дипломатическом урегулировании ситуации на Донбассе.
Напомним, 22 сентября Хорватия в ООН предложила Украине поделиться своим опытом реинтеграции территорий .
15 сентября депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко рассказал, что закон о реинтеграцию парламент будет рассматривать в октябре .