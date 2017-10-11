В Антарктиде появилась загадочная гигантская дыра
2017-10-11 16:10
В Антарктиде появилась загадочная гигантская дыра
На данный момент ученые не могут объяснить происхождение этой дыры.
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Ученые заявили о том, что в Антарктиде появилась загадочная дыра размером с озеро Верхнее в Северной Америке, передает Rus.Media .
Как отмечают исследователи, часто области открытого моря в окружении льда, известные как полыньи, образующиеся в относительной близости от границы льда и моря. Новое же образование появилось в нескольких километрах от линии разграничения, что свидетельствует о том, что оно стало следствием неизвестных ученым процессов.
По словам ученых, найти прорубь удалось только с помощью спутниковых снимков. Полынья наблюдалась в этом же регионе в 1970-х годах, затем исчезла и появилась на несколько недель снова в прошлом году. Теперь же полынья снова открылась 9 сентября.
“Мы до сих пор пытаемся понять, что происходит”, – заявил Кент Мур из Университета Торонто.