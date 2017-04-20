В анестезиолога со Сновска хотят отсудить 2 миллиона

Заведующего реанимации Сновской центральной районной больницы, анестезиолога (сейчас находится в Чернигове – в областном кардиодиспансере) Николая Мохнюка судить.
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Его подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшие тяжкие последствия. Об этом сообщает «Вестник Ч». Потерпевшими признаны муж и мать покойной роженицы Анастасии Горбатенко. Женщина сама шла на роды, но после операции (назначили кесарево сечение) не вышла из наркоза и умер. Это случилось в июле прошлого года. Через 46 дней умерла и рожденный ребенок. За причинение морального вреда с врача требуют два миллиона гривен.
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