В 1,5 года закурил, в два – две пачки в день, в 5 лет – бросил(видео)
2017-10-13 21:14
В 1,5 года закурил, в два – две пачки в день, в 5 лет – бросил(видео)
Семь лет назад мир увидел шокирующий сюжет про двухлетнего мальчика Арди Резала из Индонезии, выкуривавший по две пачки сигарет в день
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Семь лет назад мир увидел шокирующий сюжет про двухлетнего мальчика Арди Резала из Индонезии, выкуривавший по две пачки сигарет в день, передает Rus.Media.
Мальчик страдал от сильной никотиновой зависимости, а его родители ничего не могли с этим сделать. Более того, свою первую сигарету Арди скурил в 18 месяцев, которой его угостил отец. Индонезийские законы достаточно лояльны к малолетних курильщиков и их родителей, поэтому мальчик продолжал разрушать свое здоровье.
В пять лет Арди заменил курение другой вредной привычкой – перееданием. Мальчик выпивал в день по три банки сгущенного молока и весил 24 килограмма. На помощь бросились все лучшие врачи и диетологи страны. Маленький индонезиец перешел на рыбу, свежие овощи и фрукты, а также бросил курить.
Сегодня Арди ведет нормальную жизнь и прекрасно выглядит, учитывая, что он разрушал здоровье почти с самого рождения. Мальчик вспоминает про сигареты и сгущенку только когда к нему приходят журналисты. Кроме того, в классе он – лучший ученик.
Видео с маленьким Арди, которое шокировало мир: