Узнайте, что происходит с вашими ногами, когда вы бегаете
Ученые назвали наиболее уязвимую часть ноги во время бега
Специалисты из США в подробностях изучили распространения энергии удара в ноге у бегущего человека. Эксперты обнаружили, что именно стопа поглощает наибольшую часть энергии удара, а та, что осталась, достигает большой берцовой кости и колени. Эффект особенно заметен при беге босиком, тогда как использование обуви в четыре раза снижает энергию удара, что поступает в ноги.
Энергия удара, как показали ученые, почти не достигает бедер — это означает, что работа мышц при беге организована так, чтобы обезопасить туловище от лишних вибраций. “Каждый раз, когда ваша нога ступает на землю, ваше тело поглощает воздействие”, – считает соавтор Джон Мерсер из Университета Невады в Лас-Вегасе (США).
Боли при длительном беге возникают через регулярные соприкосновения костей в суставах. “Если у вас слишком много столкновений и у кости нет возможности восстановиться, это может привести к стрессовому перелому или любой другой проблемы”, – сказал Мерсер.
Бегун-любитель в среднем за минуту делает от 150 до 170 шагов, каждый час нога около пяти тысяч раз касается земли. Использование обуви позволяет снизить негативные вибрации, возникающие в ногах при движении. В дальнейшем эксперты планируют выяснить, каким образом разная мышечная активность контролирует влияние удара стопы, пишет gogetnews.info.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым