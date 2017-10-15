Ужасное видео. Футболист убил одноклубника во время матча
15.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-15 19:39
Ужасное видео. Футболист убил одноклубника во время матча
Индонезийский вратарь умер после столкновения с партнером во время матча.
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Вратарь индонезийского клуба Персела Чойрул Худа умер по дороге в больницу после столкновения со своим одноклубником Рамоном Родригесом в конце первого тайма матча чемпионата Индонезии с командой Семен Паданг, передает Rus.Media.
Сразу после инцидента 38-летнего вратаря доставили в больницу, где он умер. У него были диагностированы серьезные травмы головы и шеи.
Худую заменили на второй добавленной минуте к первому тайму, и матч продолжился. В итоге Персела одержала победу со счетом 2:0.