Ужасное падение мальчика во время возложения цветов «Героям Чернобыля»
Во время возложения цветов у памятного знака «Героям Чернобыля» на Аллее Героев лицом на мостовую упал школьник. Дети 4-го класса с черниговской школы № 4 по улице Толстого, в учебное время 11.00 всем классом присутствовали на мероприятии. Директор школы Оксана Ридзель прокомментировала ситуацию: «Вы знаете, я считаю, не надо делать из этого сенсацию. Это может произойти с каждым. Идет человек, споткнулась и упала. Это не тот момент, где нужно публичность делать ». То есть использование детей для участия в общегородских мероприятиях, во время которых школьники травмируются из-за долговременное стояние (летом частенько – на солнце), по мнению директора школы, не требует публичности. Детей, по словам организаторов мероприятия, «передало» управления образования на их письменной просьбе. Однако они просили старшеклассников. Именно падение было ужасным. Уже сознания ребенок с стоячего положения как подкошенный упал лицом на мостовую, травмировал подбородок. Кроме этого, на мероприятии стало плохо еще двум лицеистам. Из присутствующих чиновников, которые стояли буквально в трех метрах от места падения, помочь ребенку подошел только начальник здравоохранения области Петр Гармаш. Остальные продолжили «отбывать» мероприятие.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым