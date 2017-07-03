Ужасное ДТП, гадюча правда и 117-летняя пенсионерка: итог воскресных новостей

magictr | 03.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Водоворот эмоций, борьба и победа, или У спортивных журналистов – профессиональный праздник.

Ядовитый укус: действительно надо бояться гадюк. Подробнее в сюжете.

Учитель и ребенок: скандальный урок физкультуры на Черниговщине.

Ужасная ДПТ: подробности столкновения поезда с автомобилем на Ніжинщині.

Мусорная история: глава Сновської ОТГ солгал журналистам.

«Голым залезть на дерево и прыгнуть оттуда – тоже радость» – черниговцы о громкие празднования в центре города.

Пенсионерке из Семеновки исполнилось 117 лет.

Нежинские огнеборцы боролись с чернобыльским «красным петухом».

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

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