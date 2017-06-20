Ужасная смерть на Черниговщине: женщину убили в собственном доме
20.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня утром, 20 июня, в полицию поступило сообщение о смерти пожилой женщины в пгт Любеч Репкинского района. Об этом стало известно из собственных источников. Старушку, 1925 года рождения, без признаков жизни обнаружил внук, который виделся с ним 19 июня вечером и утром зашел ее проведать. У погибшей были связаны руки и ноги, а голова накрыта подушкой. Вещи по дому разбросаны.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым