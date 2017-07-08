Утрехт – Динамо Киев смотреть онлайн прямая трансляция матча 8 июля 2017
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Товарищеский матч. Когда начало матча Утрехт – Динамо Киев 8 июля в 13:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Утрехт – Динамо Киев
8.07.2017 года в 13:00, программу предсезонной подготовки продолжит контрольный товарищеский поединок между голландским Утрехтом и украинским Динамо Киев.
Крепкий середняк Высшей лиги Нидерландов – футбольный клуб Утрехт, в последнем сезоне показал довольно приличные показатели, за счет чего заняв 4 место в турнирной таблице, а также добился путевки в квалификацию ЛЕ. Что касается предсезонной подготовки, так начиная с конца июня Утрехт провел 3 товарищеских поединка. Обыграв в 1-й игре любительский клуб Jodan Boys со счетом 3:2, далее были два соперника из России. Если в первой встрече с Рубином, Утрехту удалось сыграть вничью 1:1, то в контрольной встрече с Уфой случилось поражение 0:1.
Предсезонная подготовка команды Динамо Киев идет полным ходом. Пока что в контрольных матчах Динамо Киев встречалось с соперниками, явно уступающими им в классе. Первым, кого Динамо Киев обыграло стал Ваттенс выступающий в 1 лиге Австрии, которого «бело-голубые» обыграли со счетом 0:4. Во второй игре киевляне разошлись миром с румынским Ботошани 1:1, а уже после вернулись на победную поступь обыграв румынский Университатя Крайова 0:2.
Товарищеский матч в субботу между Утрехтом и Динамо Киев откроет счет очных встреч этих команд. Утрехт пока что находится на стадии поиска оптимальных кондиций, рокировки состава и выбора лучших связок. Динамо Киев, по мнению самих игроков уже набрало 70-80% оптимальных кондиций, а потому не сомневаюсь, что играть они будут на победу. Ставка: ф2 -0Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым