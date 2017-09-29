Установлено возрастную границу, когда память начинает резко ухудшаться
Ухудшение памяти с возрастом считается вполне естественным и не всегда связано с отклонениями вроде болезни Альцгеймера. Но, как показало исследование клиники Майо, потеря памяти начинает проявляться раньше у мужчин, чем у женщин. Запускается этот процесс примерно после 40 лет.
В подтверждение сделан анализ структуры и активности мозга 1246 человек в возрасте 30 — 90 лет без явных когнитивных проблем. В частности, специалисты обнаружили уменьшение размеров гиппокампа — зоны мозга, отвечающей за формирование и хранение воспоминаний. Уменьшение гиппокампа непосредственно влияет на функционирование мозга, и при потере нервных соединений провоцирует потерю памяти.
Если сравнивать женский мозг и мужской, то именно в мужском мозге гиппокамп оказывался меньшим, в частности, после 60 лет. Почему у мужчин старение и деградация тканей происходит быстрее, ученые сказать не могут. Вполне возможно, что у женщин нейроны защищает гормон эстроген. Правда, после менопаузы, когда уровень гормона
снижается, процесс развивается в полную силу.