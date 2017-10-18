Установлена личность завернутой в ковер женщины

magictr | 18.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Личность погибшей женщины, которую сегодня утром черниговцы нашли завернутой в ковер, установили, а также выяснили причину смерти.

33-летняя черниговка вела асоциальный образ жизни.

Из собственных источников ЧЕline стало известно, что она часто злоупотребляла наркотиками. Эксперты установили, что она умерла, захлебнувшись рвотними массами.

Сейчас ищут ее родственников и причастных к преступлению.

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