Усик поразил заявлением о немца Хука
2017-09-10 12:14
Усик поразил заявлением о немца Хука
Александр Усик одолел Хука в 10 раунде.
После победы боксер рассказал, с кем хочет драться, передает Rus.Media.
Украинец Александр Усик прокомментировал свой поединок четвертьфинала Мировой суперсерии бокса против немца Марко Хука.
«Я пообещал, что будет очень хороший бокс. Если бой был некрасивый, можете бросить в меня камень. У меня нет предпочтений относительно следующего соперника, мне важно боксировать с хорошими оппонентами».
Усик одолел Хука в 10 раунде. Судья решил остановить избиение немца. За триумфом украинца наблюдали более 10 тысяч зрителей на арене Max-Schmeling-Halle.
Также Александр Усик (13-0, 11 КО) после победы над немцем Марко Хуком, поделился впечатлениями от поединка и удивил своим первым пожеланием. По словам Александра Усика, в ходе боя Хук использовал «грязные приемы». В частности, немецкий боксер бил его ниже пояса и по затылку, однако ударов так и не дождался, поскольку «его Величество бокс не заслуживает грязного поединка».