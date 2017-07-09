Усик готовится к новому бою: стало известно имя соперника
Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик в четвертьфинале World Boxing Super Series встретится с опытным немецким боксером Марко Хуком. Отметим, что последний является бывшим чемпионом мира по этой же версии.
Об этом сообщается в Facebook-группе Boxing Ukraine Atamans PRO.
Отметим, что во время церемонии жеребьевки Усик, который был в числе сеяных под номером один, сам выбрал себе Хука в качестве оппонента.
После того, как была объявлена пара Мурат Гассиев — Кшиштоф Влодарчик (поляк является обязательным претендентом на пояс россиянина), украинский боксер мог выбрать себе в соперники Хука, кубинца Майка Переса или же россиянина Дмитрия Кудряшова. В результате Усик остановил свой выбор на немецком боксере.
Украинский спортсмен рассказал, что сделал такой выбор «за фанатов», а Хук сказал, что украинец был самым желанным оппонентом для него.
Добавим, что боксерский поединок Усика с Хуком состоится в сентябре или в октябре, точная дата проведения боя, а также место его проведения будут объявлены в ближайшее время.
Источник: http://24tv.ua/
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