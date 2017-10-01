Усик готов «променять» Украину на США

despravda | 01.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2016-04-23 07:50

Усик готов «променять» Украину на США
Украинский боксер Александр Усик, ради карьерного роста, готов покинуть Украину. Есть вероятность, что спортсмен переедет на постоянное место жительства в США,

Сообщил промоутер и генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк.

Красюк сообщил, что Усик не против переезда в Штаты. Также украинским боксером заинтересовались в Великобритании.

«Усик готов оставить Украину, это действительно так. Объясняю, в США очень серьезный телевизионный рынок, однако, сейчас и Великобритания наступает. Хотя, честно говоря, сама я ни разу не слышал, что Саша хочет поменять промоутера. Мы будем представлять его и в Штатах, если выйдем на рынок. С самого первого поединка Александра на профи-ринге, он нам пишет смс с текстом: «Давай уже быстрее сведем Усика с американцем», — отметил промоутер.

Напомним, украинский боксер Александр Усик заявил, что не считает украинцев и русских разными народами.

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