Ушел из жизни Петр Мороз – заслуженный артист Украины
С грустью сообщаем, что 27 апреля 2017 ушел из жизни Петр Мороз – заслуженный артист Украины, много лет проработал в Черниговском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Т.Г.Шевченко. Мороз Петр Васильевич родился 29 января 1931 в с.Куликивка на Полтавщине. Окончил Харьковский театральный институт. В Черниговском облмуздрамтеатре Петр Васильевич работал в течение 1964 – 2014 годов. За время работы в театре он сыграл более ста разноплановых ролей в разножанровых спектаклях. Среди его лучших работ такие, как Иван Поддубный ( «Под черной маской» Л. Лядовой), Блюхер ( «Когда мертвые оживают» И. Рачада), Николай Задорожный ( «Украденное счастье» И. Франко), Городничий ( “Ревизор” М . Гоголя), Грициян ( «Свадьба в Малиновке» А. Рябова), Игнат ( «Назар Стодоля» Т. Шевченко), Кум Лук и Солопий Ботинок ( «Сорочинская ярмарка» по Н. Гоголю), Фома Гудзь ( «Фата моргана» по М. Коцюбинского), Председатель ( «Майская ночь» по Н. Гоголю), Ангел ( «Дикий Ангел» А. Коломийца), Михеич ( «Живи и помни» В. Распутина), Омелько ( «Мартын Боруля» и . Карпенко-Карого), Апраш и Лопух ( «Цыганка Аза» М. Старицкого), Лорд Гардинер ( «Мария Тюдор» В. Гюго), Анхиз ( «Энеида» И. Котляревского), Капулетти ( «Ромео и Джульетта» У. Шекспира), Выборный ( ” Наталка Полтавка »И. Котляревского), Головань (« Грушенька »по Н. Лескову), Васков (« А зори здесь тихие … »Б. Васильева), Степан (« Несчастная »И. Карпенко-Карого), Максим Кныш (« Женские страсти »по И. Нечуй-Левицким), Герасим Калитка (” Сто тысяч »И. Карпенко-Карого), Очумелов (« Свадьба с генералом »по А. Чехову), Дядя Лев (« Лесная песня »Леси Украинский), Собакевич ( «Мертвые души» М. Булгакова по Н. Гоголю), Иван ( «Без вины виноватые» А. Островского), Старый синьор ( «Очень старый синьор с большими крыльями» А. Курейчика) и многие другие. Коллектив театра выражает соболезнования родным и близким Петра Васильевича в связи с трагической потерей. Светлая память о талантливом актере Петра Мороза останется в сердцах благодарных поклонников театрального искусства.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым