Ушел из жизни легендарный футболист
2017-10-11 13:55
Ушел из жизни легендарный футболист
Найден мертвым в собственной квартире.
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Умер бывший футболист сборной СССР Сергей Пригода, передает Rus.Media. Легендарный защитник московского “Торпедо” умер в возрасте 59 лет в Швеции.
Сергей Григорьевич был найден мертвым в собственной квартире в шведском городе Векше. Причины смерти чемпиона и обладателя Кубка СССР не сообщаются.
Практически всю карьеру Приключение провел в московском “Торпедо”. В составе столичного клуба он сыграл 325 матчей, забив три мяча. В конце 1988 года защитник уехал в Швецию, где два сезона выступал в клубе “Эстер”. Там он провел 35 поединков, трижды отметившись голами. В составе сборной СССР защитник сыграл 19 матчей.
После завершения игровой карьеры Приключение работал в Швеции тренером.