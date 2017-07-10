Усадьба «Качановка»: вид с высоты (Видео)
10.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
На берегу реки Смош в Ичнянском районе Черниговщины расположен Национальный историко-культурный заповедник «Качановка».
«Качановку» летом с высоты птичьего полета заснял нежинец Денис Скороход. Видео он опубликовал 8 июля на своем канале YouTube.
«Каждый год ездим в это прекрасное место, и теперь есть возможность тем, кто еще не посетил эту усадьбу, посмотреть на основные достопримечательности его достопримечательности», — написал Денис Скороход.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым