Юрий Береза пошел по пути Лозинского
2017-09-26 20:51
Юрий Береза пошел по пути Лозинского
По предварительной информации, нардеп сломал человеку позвоночник.
История с поджогом дома народного депутата Юрия Березы получила скандальное продолжение – версию с поджигателем подвергают серьезным сомнениям, а самого нардепа подозревают в жестоком избиении молодого человека, передает Rus.Media.
Об этом сообщает trembita.info.
По данным журналистов, поджог дома оказался продолжением истории с попыткой рейдерского захвата фермерского хозяйства в Кировоградской области, которую устроила подконтрольная Берегу охранная фирма «Борисфен» из Днепра.
Тогда жители села Бережинка, вместе с ветеранами батальона «Донбасс» выступили против попытки захвата, а в результате столкновений около 20 местных жителей и ветеранов АТО оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.
Журналисты уверены, что после резонанса, который этот инцидент получил в СМИ, Береза сделал паузу, но не забыл своих обидчиков и, по аналогии с другим нардепом Виктором Лозинским (Бют), жестоко «наказал» простых людей.
Между тем, в последние годы Береза стал крупным землевладельцем – сейчас у него насчитывается около 30 тысяч га.
Сообщается, что 24 сентября нардеп вместе со своими охранниками на территории своего дома, в селе Чумаки Пятихатского района избил мужчину 1980 года рождения, который мог иметь отношение к сопротивлению крестьян.
В ходе избиения, по данным журналистов, Береза сломал человеку четыре позвонка и несколько ребер, в следствие чего у мужчины возникла огромная внутричерепная гематома, и он оказался в реанимации с небольшими шансами на выживание.
Пытаясь избежать ответственности, Береза, как и Лозинский, попытался представить инциндент как необходимую самооборону.
Еще одной общей чертой Лозинского и Березы называют попытки доказать то, что потерпевший сам пришел к нардепу и даже пытался сжечь его дом, однако эта версия вызывает серьезные сомнения у правоохранителей, которые говорят, что в момент инцидента Березы не было в доме.