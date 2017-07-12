Уретрит – опасная и неприятная болезнь
При уретрите воспаляется слизистая оболочка мочеиспускательного канала, и первое что вас должно насторожить – болезненные симптомы при сечоспусканні. Уретрит делят на первичный, при котором воспалительный процесс происходит в самом мочеиспускательном канале, и вторичный – когда инфекция продвигается в уретру.
В любом случае лечение нужно начинать не медля, чтобы предотвратить большим проблемам.
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Настой из васильков поможет справиться с уретритом. 1 чайную ложку цветков василька залейте 1 стаканом кипятка. Пусть настоится около часа. Процедите. Васильковый отвар готов. Употребляют его непосредственно перед едой по 2 столовых ложки, не меньше 3 раз в день.
При уретрите нередки сильные рези в мочеиспускательном канале. Спасение от них – отвар липового цвета. Готовится быстро и несложно. 2 столовые ложки липовых цветков залить двумя стаканами горячей воды, кипятить 10 минут. 1-2 стакана процеженного охлажденного липового отвара принимайте перед сном.
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