Упражнения, которые придают округлость и подтянутость бедрам и ягодицам
2017-10-06 13:06
Упражнения, которые придают округлость и подтянутость бедрам и ягодицам
Сегодня для того, чтобы достичь желаемой фигуры, совсем не обязательно ходить в спортивный зал.
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Если вы действительно хотите найти округлые подтянутые формы ягодиц и бедер – вам будет достаточно иметь при себе несколько квадратных метров свободного пространства, коврик для йоги и пару гантелей, передает Rus.Media.
Упражнение №1
Упражнение заключается в неполном присяді на одной ноге. Количество раз за первый подход составляет 15 повторений. Увеличивать количество приседаний можно после недели занятий.
Упражнение №2
Сделайте 15 глубоких приседаний. Спина должна быть прямой, ноги широко расставлены, ступни – зафиксированы, а носки должны смотреть в противоположные стороны.
Упражнение №3
Данная упражнение состоит из неполных 15 приседаний с гантелями. При этом, следует, достигая наиболее напряженной точки, задерживаться в ней на несколько секунд.
Упражнение №4
Упритесь руками в пол и выпремте спину. В таком положении поднимайте ровную ногу по 15 раз за подход, однако будьте осторожны, так как это упражнение является не только эффективным, но и травмоопасной.
Упражнение №5
Лягте на живот и поднимите руки и ноги. Упражнение повторите 15 раз. Не забывайте о том, что это упражнение направлено на максимальное сокращение мышц бедер и живота, а поэтому поднимайте ноги как можно выше.
Упражнение №6
Суть упражнения заключается в подъеме согнутой в колене ноги. Количество повторений – 15 раз. При этом нужно следить, чтобы руки не отрывались от пола.
Упражнение №7
Необходимо выполнить 15 подъемов каждой из ног с гантелями на весу. Подъемы следует выполнять, поддерживая равновесие.
Упражнение №8
В этом упражнении следует чередовать приседания на одной ноге и подъем ноги. Количество повторов для каждой ноги составляет 15 раз. Поднимая ногу, обязательно следите, чтобы ваша ступня была параллельна полу.
Упражнение №9
Это упражнение рассчитано на растяжку мышц бедер. Следует принять полусогнуте положение, отставить назад свои ягодицы и в таком положении выполнить 15 подъемов гантелей.
Упражнение №10
Наиболее эффективное упражнение для укрепления мышц спины и ягодиц. Следует, делая упор на мышцы ног, разводить руки в стороны из неполного приседа. Количество повторений также составляет 15 раз.