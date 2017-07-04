Упражнения избавляющие от варикоза
Сядь на стул, прижми ноги друг к другу. Начни опускать их на носки, потом на пятки (делай так от 15 до 20 раз).
Обіпрись на две руки, поднимайся на цыпочки, затем опускайся на пятки (выполняй 15-20 раз).
На высоте своих плеч обопрись двумя руками о стену. Становись попеременно на носки, затем на пятки (20 раз).
На вдохе поднимите руки вверх и встань на носки. На выдохе расслабься (повтори 20 раз).
Из положения сидя тянись стопами в разные стороны – вниз, вверх, влево, вправо (выполняй 15-20 раз).
Из положения сидя поднимись, вставая на цыпочки двумя ногами одновременно (выполни 15-20 раз).
Напомним, первопричина варикозной болезни состоит в нарушении нормальной работы венозного клапана. Крови приходится течь по венам ног снизу вверх, преодолевая действие сил земного притяжения. Давление в венах возрастает настолько, что стенка сосуда не выдерживает и начинает стоншуватися, расширяться.
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