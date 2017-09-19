Унижения и приказы собирать неразорванных боеприпасов: рассказ о переподготовке в «Десне»
Резервистам, которые проходят переподготовку в учебном центре «Десна», приказывают выполнять задания, не входящие в учебную программу.
Об этом на странице в Facebook написал военнослужащий Дмитрий Ємельянчиков.
Приводим его текст полностью.
«Хочу рассказать «чудесную» историю о том, как проходит переподготовка резервистов, которые попали в учебный центр «Десна».
Прибыл в центр вместе с другими резервистами 07.09.2017 г. И с первого же дня в глаза бросается, подготовки и обучения фактически нет. Занятия по подготовке проходят в такой способ: утром нас отвели до учебного класса, пришли туда в сопровождении какого-то старшего солдата контрактной службы, сели за парты и …. нет, не слушали лекцию с разъяснениями, а просто просидели до 12:40 в помещении, занимаясь своими делами (просмотр фильмов на планшетах/смартфонах, игра в карты, здоровый сон и/или приятная беседа с соседями), пообедали, полежали с часок на кроватях и снова пошли в тот же класс заниматься тем же. На следующий день нам выдали 2 учебные пушки для БМП-1 и БМП-2 и отвели на учебный полигон, где мы должны были практически изучать строение этих боевых гаджетов, чтобы понимать, как они работают… Но, придя на полигон, все разошлись по учебным местам, присели/прилегли и снова прозаймались своими делами до обеда, периодически меняя учебные точки. Так прошло несколько дней, однако все же резервисты сходили на стрельбы, стреляли из АК и БМП…. выдали по 70 патронов к АК – неплохо. Но что касается стрельбы из БМП, то это стрельбой назвать трудно: залез к башне БМП, сел на место оператора-наводчика, посмотрел в оптике и нажал спуск, вылетело несколько снарядов в стратосферу и на этом все… Конечно, как могло быть иначе, если ни одного практического занятия с прицеливания/зарядки/перезарядки/обслуживания пушек не было.
Однако самое интересное началось 13-14 сентября.
Вечером 13-го подразделение в составе учебной роты шел на ужин, где на подходе к столовой роту остановил начальник штаба полковник Богомолов, который, по моему мнению, намеревался спровоцировать нас и вывести на конфликт. Подойдя к одному из бойцов, он спросил: «Ты пАчему не бреешься сАлдАт?!» На что получил от него ответ, что, мол, его жену все устраивает… Дальше полковник продолжил: «А-а-а-а, так ты подкаблучник, значит? Тебе в жизни жена указывает, бриться тебе или нет?!»… Солдат стоял молча, не зная, что ответить ПОЛКОВНИКУ на такое хамство, но молча не стояли другие солдаты и спросили у начальника штаба, почему он перешел с бойцами на личности, зачем унижает перед строем честь и достоинство тех, кто воевал? Ответа от Богомолова не было и, ничего не придумав лучшего, Богомолов начал отдавать рту, которая так и стояла перед входом в столовую, приказы: «Кругом! Кругом! Кругом!» – прогремело три или четыре раза от начальника штаба Богомолова. Десятка два бойцов, не выдержав пренебрежительного отношения и не переходить на личности по отношению к начальнику штаба, развернулись и, поблагодарив Богомолову за вкусный ужин и пошли в расположение голодными. Беседа в столовой продолжалась с теми, кто не пошел в казармы, чтобы не остаться голодными, еще около 35 минут. Было сильное желание дозвониться на горячую линию в Генеральный штаб ВСУ, чтобы рассказать, какого отношения заслужили бойцы АТО от офицеров «Десны», однако день подходил к концу и горячая линия уже не отвечала.
На следующий день ситуация обострилась еще больше, потому что всему составу роты была доведена информация о том, что резервисты в количестве 50 человек должны отбыть на полигон, где проводят стрельбы, для его обслуживания путем определения места нахождения боеприпасов калибром 73 и 30 мм.
Значительную часть роты это заявление возмутило, посыпались справедливые вопросы к офицерам о том, входит хождение по полигону, где есть неразорванных боеприпасов, учебной программы переподготовки резервистов… На что офицеры ответили так: «А кого нам, кроме вас, туда посылать? Срочников? … А контрактников у нас не хватает катастрофически! А саперов у нас на всю часть аж два! А вы имеете боевой опыт. Чего вам не пойти на тот несчастный полигон?!»… Ситуация переросла из просто конфликтной в принципиальную после того, как я спросил у офицера, это задание является повелительным или добровольным? … Ответ перед строем была такой: «Это абсолютно добровольно!» «Тогда я могу не идти на это задание?» – спросил я… Ответ: «Нет, не можете, ведь есть приказы командира дивизии и командира полка, которыми предусмотрено привлечение резервистов к этой работе!»… То есть все добровольно-принудительно.
На мои замечания по поводу того, что я не сапер/инженер, что я не имею практических навыков и умений, что это не входит в план подготовки резервистов, что есть инструкция Генерального штаба ВСУ о подготовке резервистов (пункт 3.13), в котором сказано, что резервисты не привлекаются к суточных нарядов и других мероприятий, которые не касаются учебы, я получил замечательный ответ: «Выйдите из строя! Лично с вами мы потом разберемся!»
Разбираться со мной начали сразу же. После доведения информации о привлечении резервистов меня вызвали для дачи объяснений о том, почему я отказался выполнять приказ. Объяснение пожелали получить в письменном виде путем написания рапорта на имя командира батальона. В рапорте я написал: «Я, солдат Ємельянчиков Дмитрий Анатольевич, отказываюсь выполнять приказ командира о разминирования и данные о местонахождении боеприпасов, поскольку не имею практических навыков и умений по выполнению этих работ, а также беспокоюсь о своей собственной жизни и здоровья. Кроме того, работы по разминированию и определения места расположения боеприпасов не входят в программы подготовки наводчиков-операторов БМП-1/БМП-2».
На следующий день меня вызвал замполит полка для дачи устных объяснений, где я подтвердил свое нежелание привлекаться к этим работам за указанные в моем рапорте основания.
Уже на этом разговоре передо мной положили несколько бумажек, среди которых была моя служебная характеристика и материалы расследования факта отказа от выполнения приказа. Согласно этим бумагам, я не знаю воинских званий командиров, нарушаю военную дисциплину, не придерживаюсь режима учебного центра, унижаю офицеров и нарушаю нормы воинских уставов. С материалами попросили ознакомиться и расписаться… Ознакомился, сказал, что не согласен с тем, что указано в материалах, и отказался ставить под ними свои подписи.
Уже через час я узнал, что меня отчислили из учебного центра за нарушение всего, что только можно себе представить, и я должен отбыть до Новоград-Волынского в расположение 30 ОМБр.
Вот борьба и переподготовка резерва проходят на территории учебного центра «Десна», дорогие собратья!»
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