Уникальная экспозиция: в Батурине «воскресили» гетьманов
Можете ли вы представить себя в гостях у Гетьманов? Можете представить свои ощущения встретившись взглядом с светлейшим Иваном Мазепой, Демьян Игнатьевич или Филиппом Орликом? От 18 мая 2017 вы такую возможность! Гетманский дом в Цитадели Батуринской крепости открывает свои двери для посетителей! Гетманский дом в Цитадели был политическим центром гетманской столицы Украины. Именно тем местом, где сходились невидимые ниточки власти, условный узел и центр силы Украинского казацкого государства. А гетманы, хозяева дома, были олицетворением и цементирующим элементом всей украинской нации, силой и волей украинского народа. В Гетманском дома вас встретят сиятельные гетманы Демьян Игнатович, Иван Мазепа и Филипп Орлик, воплощенные в восковых фигурах. Впервые выполнены научные реконструкции гетманов Украины, как результат долгой и результативной работы коллектива заповедника на основе фундаментальных исследований известных ученых Сергея Павленко, Ольги Ковалевской, Татьяны Таировой-Яковлевой, группой киевских художников под руководством Алексея Сажина. Меценатом проекта является Евгений Сур. Экскурсия захватит каждого и даст возможность познакомиться с нашими гетманами. Батурин встречает Международный день музеев открытием нового музея!Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым