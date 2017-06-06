Уникальная археологическая находка в Нежине
06.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Уже несколько месяцев в Нежине (около Всехсвятской церкви) продолжаются археологические раскопки. Ученые периодически находят там разные старинные предметы (посуда, монеты, инвентарь и т.д.). Недавно во время раскопок в Нежине были обнаружены две древнерусские здания с остатками мельницы и печи, сотни вещественных доказательств средневековья, жизнь и быта времен Киевской Руси. Об этом в сети Фейсбук сообщил участник экспедиции Владислав Попович.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым