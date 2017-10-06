Юная помощница Авакова уже зарабатывает больше министра
2017-10-06 08:54
Юная помощница Авакова уже зарабатывает больше министра
Скандально известная заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева заработала за сентябрь больше, чем ее руководитель.
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Скандально известная заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева заработала за сентябрь больше, чем ее руководитель, передает Rus.Media.
Так, по данным “Украинских Новостей”, за прошедший месяц глава МВД Арсен Аваков заработал не много не мало – 48 532, 72 гривен. В эту сумму входят премиальные за август в размере 5, 696 гривен, а индексация составила 116, 2 гривны. Отмечается, что в сентябре министру не начисляли и не выплачивали материальную помощь.
Деева же за сентябрь “наработала” на 7,5 тысячи гривен больше, чем ее руководитель, то есть, 56 014,91 грн.
Первый заместитель Авакова Сергей Яровой получил за прошлый месяц 46 817 гривен.