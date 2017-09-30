Юная франковчанка завоевала титул “Мини Мисс Европы”
2017-09-30 16:50
Юная франковчанка завоевала титул “Мини Мисс Европы”
Ксения Шевченко из Ивано-Франковска приняла участие в конкурсе “Mini Miss of the World”, который состоялся в Салониках (Греция).
Баткьо юной красавицы Александр Шевченко поделился радостной новостью на своей Facebook-странице.
Ксения Шевченко получила титул “Мини Мисс Европы и победила в номинациях “Талант” и “Лучший костюм”. Счастливый отец заметил:
“Но костюм, вышитый в украинском стиле, мы называем ВЫШИВАНКА !!! Наша известная модельер оксана Караванская его создала !!!”.
Напомним, что на конкурс “Mini Miss of the World” Ксения Шевченко подготовила флешмоб по спасению Карпат.
Ксеня начала свой флешмоб в июне, посадив вместе со своими одноклассниками в Карпатах более 30 саженцев ели.
Девочка обратилась через соцсети к знакомым с призывом сажать деревца во время отдыха на Прикарпатье. Друзья и знакомые радостно откликнулись и передали эстафету дальше.
Ксения убеждена, что горы можно спасти человеческой добротой и неравнодушием.