Юная ангел Victoria’s Secret удивила откровенным образом
04.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-03 20:50
Юная ангел Victoria’s Secret удивила откровенным образом
Жозефина Скайвер появилась в белье от Victoria’s Secret на одной из вечеринок.
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24-летняя красавица выбрала довольно откровенный наряд, ведь кроме коротких шорт, бюстгальтера и кружевного боди, на девушке ничего не было, передает Rus.Media.
Зато, как подписали на странице в Instagram Victoria’s Secret фото очаровательной Жозефины, “ничто так не согревает домашнюю вечеринку, как немного белья”. А вы согласны? 🙂
К слову, девушка любит соблазнительные наряды от Victoria’s Secret: