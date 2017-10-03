Умер журналист Владимир Сапон

magictr | 03.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Остановилось сердце Владимира Сапона – писателя, журналиста, краеведа, члена Национального союза писателей Украины, заслуженного журналиста Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Виталий Назаренко.

«На протяжении нескольких лет подряд мне посчастливилось работать рядом с Владимиром Николаевичем. Это Человек с большой буквы, патриот и профессионал своего дела. Черниговская земля потеряла настоящий самородок. Он ушел, но оставил после себя бесценное наследство, навеки вписав свое имя в скрижали истории».

Коллектив ЧЕline выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.

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