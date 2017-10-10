Умер всемирно известный бодибилдер
2017-08-26 05:15
Умер всемирно известный бодибилдер
“Звезда” мирового бодибилдинга Рич Пиана умер в США на 46-м году жизни.
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Знаменитый культурист был еще и известным видеоблоггером и предпринимателем, передает Rus.Media.
О его смерти на своей странице в Instagram написал один Пиана Брэдли Мартин.
Покойся с миром,
— написал Мартин, опубликовав совместное фото с Пиана.
Последнюю неделю жизни Рич Пиана провел в медикаментозной коме после того, как его без сознания нашли в собственном доме 14 августа.
СМИ писали, что он принял гигантскую дозу полиметилметакрилат-метакрилата, который еще называют “органическим стеклом”.
В пластической хирургии этот препарат используют как имплант для коррекции губ и маскировки шрамов.
Официально смерть бодибилдера его родные и близкие пока не подтвердили.
Рич Пиана был популярным блогером в Youtube у него почти миллион подписчиков, а в Instagram за ним следили более 1,2 миллиона пользователей.