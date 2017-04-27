Умер подросток, который делал селфи на высоковольтной вышке
27.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговской областной больнице в ожоговом отделении сегодня, 27 апреля, умер 16-летний подросток из Прилук. Об этом стало известно из собственных источников. Парень 5 апреля залез на высоковольтную вышку чтобы сделать «Селфи» и был поражен электрическим током. Экстремал загорелся и с высоты около 12 метров упал на землю. Он получил термические ожоги 2-й и 3-й степеней 70% тела.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым