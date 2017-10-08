Умер известный тренер и спортсмен Андрей Макатер
Сегодня, 7 октября, не стало известного тренера и спортсмена Андрея Анатольевича Макатера.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Майшев.
Андрей Макатер после инсульта длительное время находился в реанимации, однако многие черниговцев верили и надеялись, что он выздоровеет.
Андрей Макатер — президент БК «Антей», а также руководитель черниговского отделения Федерации Кудо Украины, тренер высшей категории, председатель правления Всестильової федерации боевых искусств и спорта в г. Чернигове, призер чемпионата мире по кикбоксингу (wpka) 2011, Чемпион мира по козацього поединка 2013. 1 дан по кудо, 1 дан фулконтакт каратэ-до син-себу, мастер спорта по кикбоксингу, призер кубка мира 2000 года по контактному каратэ, трехкратный чемпион Украины по кикбоксингу, призер кубка мира по кикбоксингу
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