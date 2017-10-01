Умер 28-летний нападающий сборной Украины (фото)
2017-02-16 14:17
Умер 28-летний нападающий сборной Украины (фото)
В четверг, 16 февраля, скончался нападающий сборной Украины по пляжному футболу Евгений Рябчук.
Форвард скончался на 29-м году жизни, передает Rus.Media.
Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации пляжного футбола Украины. В Рябчука был диагностирован рак печени. В январе футболист перенес сложную операцию, а затем проходил курс химиотерапии.
Стоит отметить, что в составе сборной Украины Евгений стал чемпионом Европы, одолев в Суперфинале Евролиги Португалию (2: 1).
Всего за национальную команду Рябчук провел семь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Форвард выступал за киевский “Евроформат” в Первой лиге.
“Мы всегда будем тебя помнить Женя, таким, каким ты был: искренним, добродушным, веселым, настоящим другом, отцом и мужем. Прости нас за все, прости, что не смог с тобой попрощаться. Покойся с миром брат мой, ты всегда будешь в наших сердцах “, – написал в Facebook коллега Рябчука по сборной Украины вратарь Виталий Сидоренко.