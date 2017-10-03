Ультрас “Динамо” призвали всех фанатов игнорировать матч против Хорватии
2017-10-03 20:55
Ультрас “Динамо” призвали всех фанатов игнорировать матч против Хорватии
Фанаты киевского клуба сделали заявление по поводу продажи билетов на матчи сборной Украины с паспортом.
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Фан-группировка киевского Динамо WBC выступила с заявлением относительно продажи билетов на матчи сборной Украины с паспортом, передает Rus.Media.
“Неделю назад в сети было опубликовано обращение к президенту Украины, подписанное большинством ведущих фанатских движений страны. К сожалению, никакой реакции на факт явного нарушения Конституции Украины, от власти не было.
В связи с этим мы, фанаты Динамо из объединения WBC, призываем всех фанатов нашего клуба и других украинских клубов, да и вообще адекватных болельщиков – игнорировать матч, организаторы которого, в лице ФФУ, откровенно наплевали на права граждан Украины.
В нашем понимании обязанность каждого порядочного фаната Динамо – не быть покорным бараном, в то время как ФФУ, нарушая действующие законы Украины, делает процесс покупки билетов и попадания на стадион на этот матч возможным только при предъявлении удостоверения личности.
Также хотим напомнить, что этот отборочный цикл на чемпионат мира, который пройдет в стране, которая ведет открытую военную агрессию против Украины. Этот факт, в совокупности с натурализацией Марлоса, фанатами должен трактоваться однозначно. И фанаты, которые переживают только за поддержку на стадионе в этом матче, или глупые и недальновидные люди, или марионетки, которые имеют личный интерес”, – сказано в заявлении.
Отметим, что матч отборочного цикла ЧМ-2018 Украина – Хорватия состоится 9 октября в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.