Юля Тимошенко будет баллотироваться в президенты

despravda | 14.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-14 06:59

Юля Тимошенко будет баллотироваться в президенты
Юлия Тимошенко готова принять участие в президентской гонке на следующих выборах в Украине.

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Лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко хочет баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах, передает Rus.Media.

Такое заявление народный депутат сделал в эфире телеканала NewsOne.

“Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы поставить страну на ноги”, – заявила Тимошенко.

При этом она отметила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, но это ни к чему не привело.

“Я больше никому не доверю это дело”, – подчеркнула нардеп.

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