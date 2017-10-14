Юля Тимошенко будет баллотироваться в президенты
2017-10-14 06:59
Юля Тимошенко будет баллотироваться в президенты
Юлия Тимошенко готова принять участие в президентской гонке на следующих выборах в Украине.
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Лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко хочет баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах, передает Rus.Media.
Такое заявление народный депутат сделал в эфире телеканала NewsOne.
“Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы поставить страну на ноги”, – заявила Тимошенко.
При этом она отметила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, но это ни к чему не привело.
“Я больше никому не доверю это дело”, – подчеркнула нардеп.