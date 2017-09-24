Украинскую легкоатлетку Лупу дисквалифицировали на 8 лет
2017-06-01 07:00
Украинскую легкоатлетку Лупу дисквалифицировали на 8 лет
Украинская легкоатлетка Наталья Лупу повторно приняла допинг, поэтому IAAF дисквалифицировала спортсменку до 2025 года.
Впервые 29-летняя Лупу попалась на употреблении запрещенных препаратов в марте прошлого года. Тогда Федерация легкой атлетики Украины сообщала, что в организме спортсменки, специализирующаяся на беге на 800 метров, обнаружили следы мельдония. Позже с Лупу были сняты обвинения, поскольку уровень запрещенного вещества в организме спортсменки не превышал одного микрограмма, передает Rus.Media.
Теперь же Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) посредством официального сайта сообщает, что Лупу повторно попалась на употреблении запрещенных препаратов. Положительный допинг-тест украинка сдала в конце июля 2016 года под внесоревновательний период.
Поскольку Перхоть является рецидивистом (первый скандал с ее участием датирован 2014 годом), IAAF за повторное нарушение антидопинговых правил дисквалифицировала украинку до 8 лет. В большой спорт Лупу сможет вернуться не ранее 26 декабря 2024 года.
Наталья Лупу – победительница чемпионата Европы 2013 года в Гетеборге, обладательница серебра зимнего чемпионата мира 2012 года, бронзовый призер чемпионата Европы в Праге-2015, а также чемпионка Всемирных военных игр-2015