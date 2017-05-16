Украинское законодательство защитило соцсети от указа Президента
Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга заявляет, что, согласно украинскому законодательству, блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в судебном порядке. «В нашем законодательстве не предусмотрено ограничение доступа к сайтам без решения суда. То есть, если есть решение, то доступ может быть ограничен. Другой процедуры не существует », – заявил он. «Что касается юридических лиц могут приниматься ограничения, но относительно блокирования сайтов … у нас такое понятие есть, но только через суд. Поэтому для меня будет интересно посмотреть, каким образом интернет-провайдеры будут выполнять указ Президента », – добавил Чаплыга. Напомним, Президент Украины ввел в действие решение СНБО о блокировании соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» и других российских ресурсов на территории Украины.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым