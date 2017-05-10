Украинский путь «Бардака»
Разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 (в войсках их очень часто называют «бардак» от аббревиатуры) были основными машинами разведки в Советской Армии, поэтому Украине достались после распада буквально сотни таких бронемашин. Однако к началу 2000-х годов они уже не отвечали реалиям современного боя, поэтому остро встал вопрос о его осовременивание. Первым опытом стала модернизация 10 БРДМ-2 для нужд украинского контингента в Косово, находился там с 1999 года. Работы провел «Николаевский ремонтно-механический завод», где был установлен дизельный двигатель СМД-21-08 украинского производства, демонтированы дополнительные колеса и врезаны боковые люки. Новая модификация получила обозначение БРДМ-2ЛД. В ходе операции 22 июня 2007 одну машина была потеряна в дорожно-транспортном происшествии. Тогда погиб один военнослужащий, еще один скончался позже в госпитале от полученных травм. После начала войны в Донбассе все имеющиеся девять машин были переданы на фронт. В 2005 году тот же «Николаевский ремонтно-механический завод» предложил вариант модернизации для Министерства Обороны Украины, получивший обозначение БРДМ-2ДИ «Хазар». Основным отличием является установка дизельного двигателя FPT IVECO Tector и демонтаж дополнительных колес. Замена двигателя привела к необходимости замены моторного перегородки и переработке других корпусных деталей. В бортах машины сделаны два дополнительных люка для высадки десанта. Кроме того, на БРДМ-2ДИ установлено новое оборудование связи – цифровая радиостанция (Р-173 или Р-030У). При необходимости, на бронемашину могут быть установлены прибор ночного видения, тепловизор, система видеонаблюдения и спутниковый навигатор СН-3210 “Базальт-K». В 2006 году были проведены испытания БРДМ-2ДИ, а в 2007 году машина вышла на этап государственных испытаний, которые продолжались до 2011 года. 24 августа 2014 одна БРДМ-2ДИ участвовала в военном параде в Киеве. 29 октября 2014 две БРДМ-2ДИ «Хазар» были заказаны для пограничной службы Украины. Серийное производство БРДМ-2ДИ было начато 29 декабря 2014 на Николаевском бронетанковом заводе. При изготовлении БРДМ-2ДИ используется бронекорпус советского БРДМ-2 из складских запасов, который проходит ремонт, переоборудование и перекраски. Кроме того, существует еще как минимум три варианта модернизации БРДМ-2, которые предлагаются военным частными компаниями. Так, киевский «Завод« Маяк »предлагает БРДМ-2ДП. Броневик оснащен дизельным двигателем, кроме того изменен состав вооружения – установлено носовой 12,7-мм пулемет ДШКМ и два бортовых 7,62-мм пулемета СГМБ. Также машина оборудована боковыми дверями для десанта, съемными противокумулятивными сетками и устройством для преодоления траншей и окопов. На выставке «Оружие и безопасность-2015» в Киеве компания «Техимпекс» показала свой вариант – БРДМ-2Т. На нем установлен дизельный 4-цилиндровый двигатель Д245.30Е2 мощностью 156 л.с. Также поставили сцепление Sachs и бескамерные шины R20 украинского производителя Rosava. Также появился многофункциональный блок автоматического поддержания давления в шинах. Усовершенствована и водометы – вместо механического привода они получили гидравлический. Подвергся модернизации и корпус – появились дополнительные двери по бортам для безопасной посадки-высадки экипажа и десанта. Для повышения защиты машины возможна установка дополнительного бронирования отделения экипажа и десанта, а также применение внутренней защиты типа «Кевлар». Вместо устаревших средств связи на БРДМ-2Т комплектуется новыми: так радиостанция Р-123М заменена на современную – Motorola DM-4601. Пулемет КПВТ заменен на 12,7 мм НСВТ. Так же возможна установка других боевых модулей. И наконец последнее по времени является вариант модернизации от Инженерной группы «Азов» – БКМ «Азов». На этой машине установлен двигатель General Motors на 215 л.с., вместо механической трансмиссии использовано гидростатический привод. Демонтированы дополнительные колеса, два гидромоторы на мостах руководствуются регулируемым насосным узлом. Для преодоления водных преград на БКМ установлены два водометы оригинальной конструкции. Высокий уровень противоминной защиты обеспечивается днищем соответствующей формы. Для усиления баллистической защиты корпус разделен на прямоугольные соты, которые закрываются бронированными накладками. Между броней корпуса и внешней съемной бронеплита размещены высокоэффективные модульные защитные элементы, которые можно быстро заменить в полевых условиях. Представленная на спектакле БКМ способна обезопасить наших воинов от обстрела бронебойными пулями калибра 12,7 мм. Для выхода десанта БКМ применяется аппарель с дверью, облегчающей погрузку и выгрузку специальных грузов, или раненых. На крыше – два люка, в бортах – бойницы для ведения огня из стрелкового оружия. На БКМ можно устанавливать различные боевые модули с учетом потребностей заказчика – в демонстрационном варианте установлено башню с 12,7 и 7,62 мм пулеметами и системой постановки дымовых помех.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым