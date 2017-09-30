Украинский пловец Павел Будаєвский завоевал сразу четыре “золота” на Играх непокоренных”(видео)
2017-09-30 17:02
Украинский пловец Павел Будаєвский завоевал сразу четыре “золота” на Играх непокоренных”(видео)
На спортивных соревнованиях “Игры непокоренных” в Торонто 28-летний военнослужащий Министерства обороны Украины Павел Будаевский завоевал сразу четыре золотые медали по плаванию
На спортивных соревнованиях “Игры непокоренных” в Торонто 28-летний военнослужащий Министерства обороны Украины Павел Будаевский завоевал сразу четыре золотые медали по плаванию, передает Rus.Media. Об этом сообщается на официальной странице соревнований в Facebook.
Стоит отметить, что украинский спортсмен оказался самым быстрым во всех заплывах, в которых участвовал: 50 и 100 метров вольным стилем, а также 50 метров на спине и 50 метров брассом.
Фото: Награждение Павла Будаевского (facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine)
Таким образом Павел стал самым результативным спортсменом украинской сборной “Игр непокоренных 2017”.
Видео: Заплыв Павла Будаевского (youtube.com/Військове телевидение Украины)