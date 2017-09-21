Украинские врачи просят назначить нового министра
Вчера во многих городах Украины медики вышли на протест. Одним из ключевых требований было назначить профессионального проукраинского руководителя отрасли и осуществлять реформу системы здравоохранения с соблюдением Конституции Украины и законов с учетом позиции медицинского сообщества.
Как отметил на своей странице в Фейсбук нардеп Олег Мусий, требования Профсоюза работников охраны здоровья Украины к Президенту, Парламенту, Кабмину следующие:
1. Назначить Министра здравоохранения Украины (с целью усиления ответственности за деятельность отрасли в условиях внедрения медицинской реформы).
2. Увеличить объем медицинской субвенции на 2017 год не менее чем на 3,9 млрд грн, для обеспечения:
– своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы работникам учреждений схорони здоровья с учетом дифференциации в соответствии с требованиями законодательства;
– выплаты помощи на оздоровление;
– погашения задолженности по выплате зарплаты,
3. Ликвидировать “уравниловку” в оплате труда путем повышения с 01 сентября 2017 года на два тарифных разряда ЕТС должностные оклады врачей, медицинских сестер, в том числе специалистов с высшим немедицинским образованием для обеспечения единых подходов в оплате труда работников бюджетной сферы.
4. Установить медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения надбавка за престижность труда.
5. Обеспечить в полном объеме расходы на оплату труда работников государственных учреждений Национальной академии медицинских наук Украины.
6. Начать до 15 сентября текущего года: работу примирительной комиссии по урегулированию коллективного трудового спора между Профсоюзом работников здравоохранения Украины и Кабмином; коллективные переговоры по заключению Отраслевого соглашения на новый срок.
7. Осуществлять реформу системы здравоохранения с соблюдением Конституции Украины и законодательства Украины с учетом позиции Профсоюза и мнения медицинского сообщества.
8. Не допустить разрушения и коммерциализации системы здравоохранения, сохранить кадровый потенциал отрасли, обеспечить конституционное право граждан на доступную и качественную медицинскую помощь.
9. Выполнить решения судов по отмене постановления КМУ N 442 от 10.09.2014 года (в части реорганізаціі Госсэс Украины) и постановления КМУ N 1024 от 25.11.2015 года (сокращение коечного фонда).
фото со страницы Олега Мусия в ФБ