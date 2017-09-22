Украинские клубы стартуют в еврокубках домашними поединками; Динамо – Скендербеу, Заря – Эстерсунд
2017-09-14 11:58
Украинские клубы стартуют в еврокубках домашними поединками; Динамо – Скендербеу, Заря – Эстерсунд
Киевское “Динамо” и луганская “Заря” стартуют в Лиге Европы домашними матчами.
Киевское “Динамо” и луганская “Заря” стартуют в Лиге Европы домашними матчами, передает Rus.Media.
Соперником “бело-синих” является албанский “Скендербеу”, а команде Юрия Вернидуба будет противостоять шведский “Эстерсунд”.
Игры пройдут в Киеве и во Львове в четверг, 14 сентября.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧИ
Начало встречи на НСК “Олимпийском” в 20:00.
Все желающие, кто не имеет возможности попасть на стадион, смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире матч покажет телеканал “Футбол 1”, а также российский “Матч! Арена”.
Заря – Эстерсунд. Поединок на “Арене-Львов” начнется в 22:05.
Те болельщики, кто не сможет поболеть за подопечных Юрия Вернидуба на трибунах, имеет шанс сделать это у телевизоров. Поединок луганчан против действующего обладателя Кубка Швеции покажут в прямом эфире каналы “Украина” и “Футбол 2”.
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
По мнению букмекеров, вице-чемпионы Украины являются явными фаворитами встречи. Коэффициент на победу “Динамо” составляет 1.14, тогда как котировки на выигрыш “Скендербеу” уровне 23.0. Ничья оценивается показателем 7.50.
В свою очередь “Заря” также является фаворитом противостояния во Львове. Коэффициент на победу луганского клуба равен 1.88, в то время как котировки на триумф “Эстерсунда” уровне 4.20. Ничья оценивается показателем 3.55.
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Поединок в Киеве будет обслуживать бельгийская бригада арбитров во главе с Бартом Вертентеном.
Его помощниками будут Рин Ванизере и Тибо Нейссен, а четвертым рефери – Фредерик Годелайн.
В этом году Вертенен уже отсудил в 19 матчах, в которых показал 72 желтые карточки и удалил 7 игроков.
Матч во Львове будет судить швейцарская бригада арбитров во главе со Штефаном Клосснером.
Помогать ему на линиях будут Реми Цграгген и Марко Цюрхер. Арбитры за воротами – Алан Бьери, Сандро Шюрер, четвертый рефери – Ян Кюбели. Все представляют Швейцарию.