Украинская замена РПГ-7
На 13-й Международной выставке военной техники IDEF-2017 в Стамбуле был представлен новый переносной реактивный гранатомет производства киевского конструкторского бюро «Луч». Однако фактически это довольно старая технология, с началом войны в Донбассе активно предлагается для вооружения. В общем это такая устойчивая тенденция последних двух лет, когда под маркой новых разработок украинские компании (причем в основном государственные) представляют проекты и макеты в лучшем случае начала 2000-х годов. Дело в том, что в период президентства В. Ющенко на «оборонку» были потрачены некоторые средства, предприятия ВПК за короткое время выдали «на гора» большое количество новых проектов и разработок, многие из которых были родом из СССР. Естественно, что за несколько ??? принять на вооружение любой образец невозможно. А в условиях контрреволюции уже следующий президент и его министры обороны кардинально изменили подходы и все так и осталось на том или ином этапе реализации. И теперь оружейники наперегонки предлагают Министерству обороны Украины буквально сотни образцов для вооружения армии. Реактивный гранатомет калибра 107 мм разрабатывался КБ «Луч» как замена для реактивного пехотного огнемета «Рысь», доставшийся ВЗСУ еще от СССР и фактически до весны 2014 был снят с вооружения. То есть основной задачей этого образца тяжелого пехотного вооружения сначала было уничтожение долговременных огневых точек противника, небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, автомобили и т.п.), а также живой силы противника, находящейся на открытом пространстве, в укрытиях, зданиях из камня , кирпича или бетона, и только в последнюю очередь – легкой бронированной техники. Главной «фишкой» нового комплекса должен был стать, по мнению разработчиков, новейший на тот момент оптико-электронный прицел ПРГ, что автоматизировал и упрощал процесс прицеливания, что позволяло выявлять и распознавать цели на дальности не менее 3000 метров. Такие революционные для советских и постсоветских РПГ характеристики резко повышали возможности стрелка, особенно учитывая то, что гранатомет можно применять с 1800 метров. Кроме того, резко сокращалось время пребывания стрелка под огнем противника, которому теперь не нужно точно выверять прицел и «ловить» поправки, подставляясь под пули. Уже осенью 2014 комплекс был показан высшему военному руководству страны, в том числе министру обороны Гелетею и секретарю СНБО Турчинову и вызвал неподдельный интерес. Правда, тогда же были высказаны серьезные претензии, касающиеся прежде всего расширение функций гранатомета. Дело в том, что на тот момент были разработаны два вида 14 кг реактивной гранаты – осколочно-фугасная и термобарическая. Основной для гранатомета была последняя – фактически боеприпас объемного взрыва, создает целую тучу огня, буквально выжигая живую силу противника в укрытии. Однако военные на основе опыта войны в Донбассе требовали разработки кумулятивного боеприпаса, который мог бы применяться для уничтожения танков. Однако имеющийся комплекс не в полной мере соответствовал новому типу боеприпасов и требовал серьезного доказательства. И вот через три года мир увидел абсолютно обновленный комплекс, внешне отличается прежде всего габаритами.
Некоторые военные специалисты выражают сомнения в эффективности применения гранатомета в условиях маневренной войны прежде всего через его массу – 22,3 кг. Однако, во-первых, сегодня мы наблюдаем на линии противостояния на Донбассе классическую позиционную войну, в которой нашим военным не хватает надежной и мощной «длинной руки». Сейчас для этого широко используют крайне устаревшие советские противотанковые комплексы, в результате длительного хранения имеют, мягко говоря, не всегда адекватные характеристики и большой процент непопадание. Новые «Стугна» из-за крайне высокой стоимости применять по блиндажах боевиков где-нибудь в районе Пикуза или Докучаевская просто экономически невыгодно. А вот такой относительно дешевый, мощный и эффективный (для сравнения: дальность поражения распространенного на фронте РПГ-7 всего 0,5 км) комплекс был бы крайне нужным и полезным. Во-вторых, учитывая характеристики и технологическую базу, гранатомет имеет вполне себе сопоставимые массовые данные. Тот же российский РПГ-29 «Вампир» весит примерно столько же. Ведь глупо сравнивать наш образец с западными, например, «Панцерфауст-3» современных модификаций, созданный на совершенно иной элементной базе и по всем параметрам имеет лучшие характеристики. Стоит выразить надежду, что представление образца на таком престижном международном оружейном форуме позволяет говорить о том, что разработка гранатомета уже вышла из стадии проектирования и переходит в стадию принятия на вооружение и налаживания серийного производства. Ведь гранатомет нужен и крайне востребован на фронте.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым