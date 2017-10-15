Украинская легкоатлетка Левченко признана восходящей звездой Европы
2017-10-15 06:59
Украинская легкоатлетка Левченко признана восходящей звездой Европы
В голосовании она опередила немку и турчанку.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко победила в номинации “Звезда, которая восходит” в Европе, передает Rus.Media. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Голосование по итогам года проводила Европейская легкая атлетика (ЕА). В голосовании украинка опередила немку Констанце Клостергальфен и турчанку Ясемин Кан.
Награду Левченко получила 14 октября на церемонии награждения ЕА GoldenTracks в Вильнюсе.
“World high jump silver medallist and U23 European champion Yuliia Levchenko from Ukraine has been crowned female Rising Star of 2017! https://t.co/OwRJswZpn9″
На этой же церемонии определились победители в других номинациях. У мужчин в аналогичной номинации победителем стал чемпион мира на 400-метровке с барьерами норвежец Карстен Вархольм. Лучшим легкоатлетом года в Европе стал немец Йоханнес Феттер (метание копья), а лучшей легкоатлеткой – гречанка Катерина Стефаниди (прыжки с шестом).
Отметим, Левченко в 2017 году завоевала серебро чемпионата мира в Лондоне, а также стала чемпионкой Европы среди спортсменов U-23.