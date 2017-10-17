Украинская яхта победила в самой массовой регате мира

despravda | 17.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-17 07:22

Украинская яхта победила в самой массовой регате мира
Украинские яхтсмены сумели оставить позади более 2000 яхт.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+

Впервые в истории украинского парусного спорта яхта с командой Киевского гоночного яхт-клуба под командованием известного отечественного яхтсмена Родиона Луки приняла участие в самой крупной регате мира “Barcolana race”, которая проходила в Триесте, Италия, передает Rus.Media.

Яхта класса L30, с названием Vera Natura (в переводе “Истинная Природа” – прим) одержала победу в дивизионе лодок с длиной корпуса от 8.45 до 9.40 метров, в котором ей противостояли 125 яхт-соперниц.

Более того, по абсолютному времени прохождения гоночной дистанции украинские яхтсмены сумели оставить позади более 2000 яхт из других дивизионов.

Похожие записи

Об авторе

despravda