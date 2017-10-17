Украинская яхта победила в самой массовой регате мира
2017-10-17 07:22
Украинская яхта победила в самой массовой регате мира
Украинские яхтсмены сумели оставить позади более 2000 яхт.
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Впервые в истории украинского парусного спорта яхта с командой Киевского гоночного яхт-клуба под командованием известного отечественного яхтсмена Родиона Луки приняла участие в самой крупной регате мира “Barcolana race”, которая проходила в Триесте, Италия, передает Rus.Media.
Яхта класса L30, с названием Vera Natura (в переводе “Истинная Природа” – прим) одержала победу в дивизионе лодок с длиной корпуса от 8.45 до 9.40 метров, в котором ей противостояли 125 яхт-соперниц.
Более того, по абсолютному времени прохождения гоночной дистанции украинские яхтсмены сумели оставить позади более 2000 яхт из других дивизионов.