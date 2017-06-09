Украинец ехал через границу с переклеенным фото в паспорте
Вчера в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на выезд из Украины рейсового автобуса сообщением Николаев – Минск паспорт одного из пассажиров, 27-летнего гражданина Украины, вызвал сомнения в пограничного наряда. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. При углубленном изучении документа подозрения подтвердились – фото на паспорте оказалось переклеенным. При осмотре личных вещей правонарушителя обнаружено военный билет, согласно которому установлено, что его владелец является военнослужащим Вооруженных сил Украины и находится в отпуске, но разрешения на выезд за границу нет. Учитывая то, что в действиях правонарушителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 358 Уголовного Кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», об этом сообщено сотрудников Репкинского отделения Нацполиции Украины, и проводить оперативно-следственные действия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым