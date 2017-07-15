Украинцы заразились опасным вирусом на отдыхе в Турции
15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Через несколько дней после начала отдыха в Анталии (Турция) заболела украинская семья. Сначала у детей началась рвота, диарея, высокая температура и красная сыпь по всему телу. А потом заболели и родители.
Врачи установили, что причиной недомогания стал вирус Коксаки. Об этом сообщает fakty.ictv.ua.
Мать отмечает, что администрация отеля не предупредила о наличии на месте отдыха вируса, который передается воздушно-капельным путем. Кроме этого, они всячески игнорируют ситуацию. В то время, как семья более 5 дней болеет в гостиничном номере, а одного ребенка госпитализировали.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым